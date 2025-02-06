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Составы-2026 по версии The Race: Цунода покинет «Ф-1», Боттас вернется

Цунода рискует потерять место в «Ф-1» в 2026-м.

Издание The Race опубликовало свою версию составов команд «Формулы-1» на следующий сезон. Эксперты Эдд Стро, Скотт Митчелл-Малм и Джон Нобл считают, что четыре топ-команды сохранят текущие пары пилотов. Разногласия вызвал лишь состав «Ред Булл» – Митчелл-Малм предположил, что Макс Ферстаппен может покинуть коллектив перед 2026 годом.

Для Юки Цуноды не будет места ни в «Ред Булл», ни в «Рейсинг Буллз» – японца заменит юниор Арвид Линдблад, Франко Колапинто займет кокпит Джека Дуэна в «Альпин». Ветеран Валттери Боттас (в 2025-м – резервный пилот «Мерседеса») должен вернуться на решетку в качестве напарника Колтона Херты по новой команде «Ф-1» «Кадиллак».

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026 по версии The Race

«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри

«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон

«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл

«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто

«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Бермэн

«Рейсинг Буллз»: Изак Аджар, Арвид Линдблад

«Уильямс»: Карлос Сайнс, Алекс Албон

«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Кадиллак»: Валттери Боттас, Колтон Херта

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoЗаубер
logoРед Булл
logoМакларен
logoПьер Гасли
logoЮки Цунода
logoАндреа Кими Антонелли
logoРейсинг Буллз
logoОливер Бермэн
logoМакс Ферстаппен
logoЛанс Стролл
logoАуди
logoВалттери Боттас
logoЭстебан Окон
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoМерседес
logoГабриэл Бортолето
logoЛиам Лоусон
logoАлександр Албон
Колтон Херта
logoУильямс
logoФранко Колапинто
logoХаас
Кадиллак
Арвид Линдблад
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoИзак Аджар
logoНико Хюлькенберг
logoШарль Леклер
logoФернандо Алонсо
logoФеррари
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoДжек Дуэн
logoФормула-1
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