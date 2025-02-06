Составы-2026 по версии The Race: Цунода покинет «Ф-1», Боттас вернется
Издание The Race опубликовало свою версию составов команд «Формулы-1» на следующий сезон. Эксперты Эдд Стро, Скотт Митчелл-Малм и Джон Нобл считают, что четыре топ-команды сохранят текущие пары пилотов. Разногласия вызвал лишь состав «Ред Булл» – Митчелл-Малм предположил, что Макс Ферстаппен может покинуть коллектив перед 2026 годом.
Для Юки Цуноды не будет места ни в «Ред Булл», ни в «Рейсинг Буллз» – японца заменит юниор Арвид Линдблад, Франко Колапинто займет кокпит Джека Дуэна в «Альпин». Ветеран Валттери Боттас (в 2025-м – резервный пилот «Мерседеса») должен вернуться на решетку в качестве напарника Колтона Херты по новой команде «Ф-1» «Кадиллак».
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026 по версии The Race
«Макларен»: Ландо Норрис, Оскар Пиастри
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Лиам Лоусон
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Ланс Стролл
«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто
«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Бермэн
«Рейсинг Буллз»: Изак Аджар, Арвид Линдблад
«Уильямс»: Карлос Сайнс, Алекс Албон
«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
«Кадиллак»: Валттери Боттас, Колтон Херта
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025
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