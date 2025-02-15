Ландо Норрис: «Любой, кто сомневается в Хэмилтоне, глуп»

Норрис сообщил об отношении к болельщикам, недооценивающим Хэмилтона.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, придал ли переход в «Феррари» дополнительной мотивации Льюису Хэмилтону .

«Я бы так посчитал. Не знаю. Опять же, все люди разные. Думаю, круто, что он делает, что он переходит в «Феррари». Это особенное событие. «Феррари» – невероятная команда. Уверен, он мотивирован. Мне кажется, трудно не быть мотивированным. Для него это невероятная возможность, классная история.

Нахождение в «Феррари» дает много бонусов. Есть множество причин быть более мотивированным, готовым к борьбе. Это Льюис. На мой взгляд, любой, кто в нем сомневается, глуп», – подчеркнул Норрис в интервью Sky Sports.

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