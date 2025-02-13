Ферстаппен – 18-й в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024-м, Хэмилтон – 22-й (Sportico)
Ферстаппен и Хэмилтон – единственные гонщики в топ-100 спортсменов по заработку.
Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон попали в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году по версии Sportico.
Лидер «Ред Булл» заработал 76 миллионов долларов (70 млн – зарплата и бонусы, 6 – спонсорские контракты), британец, перешедший из «Мерседеса» в «Феррари» – 60,1 (41,1 – зарплата и бонусы, 19 – спонсорские контракты). Ферстаппен занял 18-ю строчку, Хэмилтон – 22-ю.
Другие представители автоспорта не вошли в топ-100.
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира в 2024-м. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 5-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 8-й, Кейн – 11-й (Sportico)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportico
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