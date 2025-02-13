Ферстаппен – 18-й в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024-м, Хэмилтон – 22-й (Sportico)

Ферстаппен и Хэмилтон – единственные гонщики в топ-100 спортсменов по заработку.

Пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон попали в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году по версии Sportico.

Лидер «Ред Булл » заработал 76 миллионов долларов (70 млн – зарплата и бонусы, 6 – спонсорские контракты), британец, перешедший из «Мерседеса » в «Феррари » – 60,1 (41,1 – зарплата и бонусы, 19 – спонсорские контракты). Ферстаппен занял 18-ю строчку, Хэмилтон – 22-ю.

Другие представители автоспорта не вошли в топ-100.

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира в 2024-м. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 5-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 8-й, Кейн – 11-й (Sportico)