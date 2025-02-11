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  • Мартин Брандл: «Хэмилтон потерял с возрастом, но 96-97-процентной формы хватит для титула в машине, позволяющей побеждать»
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Мартин Брандл: «Хэмилтон потерял с возрастом, но 96-97-процентной формы хватит для титула в машине, позволяющей побеждать»

Брандл считает, что Хэмилтон способен стать чемпионом не в пиковой форме.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высоко оценил шансы Льюиса Хэмилтона выиграть титул в «Феррари».

«В прошлом году появился шанс на Гран-при Великобритании, и он победил. Он выиграл и в Спа, но там повезло с дисквалификацией Джорджа [Расселла]. Льюис невероятно выступал в практиках в Лас-Вегасе, но затем запорол все в квалификации, чего он раньше не делал, а затем вновь невероятным образом проявил себя в гонке, так что скорость у него есть.

Впереди ли лучшие времена для Льюиса или позади? Думаю, позади, он немного потерял с возрастом, что естественно. Но, считаю, 96-97-процентной формы Льюиса в машине, позволяющей побеждать, все равно хватит.

И у него богатый опыт. На мой взгляд, его энергия и энтузиазм получат новый толчок благодаря этому переходу. И он не испугается выступлений за «Феррари», что случалось со многими пилотами.

Нельзя забывать, что итальянские фанаты, тифози, его обожали, хотя он не был гонщиком «Феррари». Он туда переходит, а его уже обожают», – заявил Брандл.

У Мартина спросили, согласен ли он с букмекерами, которые считают, что у Шарля Леклера больше шансов выиграть титул в 2025 году, чем у напарника:

«Им лучше знать, я в «Формуле-1» всего лишь 43 года».

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМартин Брандл
Гран-при Великобритании
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoГран-при Лас-Вегаса
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Бельгии
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