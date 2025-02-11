1

Кими Антонелли: «Я не боюсь и буду атаковать в «Ф-1»

Антонелли пообещал активный старт карьеры в «Ф-1».

Новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, с каким настроем подходит к сезону-2025.

«Я начинаю это осознавать шаг за шагом. Это то, о чем я мечтал ребенком.

Я буду атаковать. Мой настрой такой – выехать на трассу и постараться победить. Конечно, я понимаю, что легко точно не будет, мне предстоит гоняться с лучшими из лучших, и потребуются большие усилия. В то же время я постараюсь извлечь как можно больше уроков.

Но я не боюсь и буду атаковать – посмотрим, что выйдет», – сообщил 18-летний итальянец.

«Мерседес» после Хэмилтона: сравнивает Льюиса с «бывшей» и верит в правильность разрыва

Кими Антонелли: «Странно, что итальянец в «Мерседесе», а англичанин в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мартин Брандл: «Сезон-2025 должен стать одним из величайших в истории «Ф-1»
1сегодня, 15:36
Хуан-Пабло Монтойя: «Подиум Переса в Баку изменил бы его историю в «Ред Булл»
1сегодня, 14:44
Стролл протестировал машину Rally2 на гравийной трассе в Португалии
1сегодня, 13:55
Первые кадры фильма «Битва моторов» про создателя автомобилей «Руссо-Балт» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
2сегодня, 13:30Кино
Перес ведет переговоры с «Кадиллаком». Серхио связался с новой командой «Ф-1» вскоре после разрыва с «Ред Булл» (RN365)
6сегодня, 13:25
«Уильямс» представил первого титульного спонсора с 2019 года и комбинезоны, сделка – крупнейшая в истории команды
20сегодня, 12:32Фото
«Макларен» и технический директор Продрому продлили контракт на несколько лет
сегодня, 11:47
Ален Прост: «Сенне не понравился бы новый сериал о нем»
8сегодня, 11:29
Хэмилтону комфортнее в болидах «Феррари», чем в последних «Мерседесах» (GdS)
11сегодня, 10:41
Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»
10сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
вчера, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем