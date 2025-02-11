Кими Антонелли: «Я не боюсь и буду атаковать в «Ф-1»
Антонелли пообещал активный старт карьеры в «Ф-1».
Новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, с каким настроем подходит к сезону-2025.
«Я начинаю это осознавать шаг за шагом. Это то, о чем я мечтал ребенком.
Я буду атаковать. Мой настрой такой – выехать на трассу и постараться победить. Конечно, я понимаю, что легко точно не будет, мне предстоит гоняться с лучшими из лучших, и потребуются большие усилия. В то же время я постараюсь извлечь как можно больше уроков.
Но я не боюсь и буду атаковать – посмотрим, что выйдет», – сообщил 18-летний итальянец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
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