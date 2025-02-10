Кими Антонелли: «Странно, что итальянец в «Мерседесе», а англичанин в «Феррари»

Антонелли посчитал необычными последние изменения в составах команд «Ф-1».

Новичок «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли высказался о том, что получил место в «Мерседесе», в то время как Льюис Хэмилтон отправился в «Феррари ».

«Немного странно, что итальянский пилот переходит в «Мерседес », а англичанин в «Феррари». Но я невероятно счастлив оказаться здесь, вокруг большой шум из-за нового итальянца на решетке. И, разумеется, когда фигура масштаба Льюиса присоединяется к «Феррари», это что-то невероятное. Полагаю, на Гран-при Италии будет царить воодушевление.

Я настраиваюсь на борьбу за победы, но, конечно, надо оставаться реалистом. Я только попал на решетку. Я в хорошей команде – в отличной. Я в «Мерседесе» и очень благодарен за эту возможность.

Однако, разумеется, нужно многому научиться. Постараюсь допустить как можно меньше ошибок, узнавать что-то новое каждую гонку и достигать отличных результатов. Также я попытаюсь учиться у своего напарника, Джорджа [Расселла]. Он очень хороший гонщик и показал, на что способен, особенно в прошлом году», – заявил Антонелли в эфире Sky Sports.

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