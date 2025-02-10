Жак Вильнев стал амбассадором «Уильямса»

Вильнев вернулся в «Уильямс» в качестве амбассадора.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года выиграл свой единственный титул, выступая именно в составе «Уильямса». Всего же Вильнев за свою карьеру провел в «Уильямсе » три сезона – 1996, 1997 и 1999-й.

В качестве амбассадора британской команды Вильнев присоединится к Дженсону Баттону и Джейми Чедуик.

«Команда «Уильямс» сыграла ключевую роль в моей жизни, от выступлений за нее у меня осталось множество прекрасных воспоминаний. Я очень рад возможности вновь стать частью этой семьи и поддерживать ее будущее, развивая наследие «Уильямса», – рассказал Вильнев .

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