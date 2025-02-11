Ален Прост: «Сенне не понравился бы новый сериал о нем»

Прост негативно оценил сериал Netflix о Сенне.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост ответил на вопрос о новом художественном сериале «Сенна».

Netflix выпустил произведение об экс-напарнике Проста по «Макларену » и трехкратном чемпионе мира Айртоне Сенне в конце прошлого года.

«Уверен, Айртону бы не понравилось, в том числе из-за отсутствия чуткости. Это прекрасная история, и нельзя рассказывать выдуманные вещи. Если надо создать коммерческий продукт, нездорово использовать для этого имя Сенны. Мне это не нравится, я такое не принимаю», – подчеркнул Ален.

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