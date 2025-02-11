Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»

Легенда Ле-Мана высказался об отказе «Ред Булл» от Сайнса.

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен прокомментировал переход Лиама Лоусона в «Ред Булл» и решение команды не приглашать Карлоса Сайнса , который в итоге оказался в «Уильямсе ».

«Считаю, [Лоусону] нужно подготовиться – не сказал бы, страдать, но он должен быть готов к тому, что окажется медленнее [Макса Ферстаппена ].

Конечно, если оглядываться назад примерно на год, идеальным выбором стал бы Карлос Сайнс. Но, как все мы знаем, мир неидеален, есть политика, влияние, и в этом плане команда выбрала, на мой взгляд, подходящего парня с подходящим потенциалом.

Думаю, он хорошо подойдет – похоже, он сильный и уверенный в себе малец. Но посмотрим, что будет, когда [Ферстаппен] заберется ему под кожу – мы порой такое видели, когда он пытался в некотором смысле впечатлить «Ред Булл» больше, чем Юки Цунода.

Проявлялись кое-какие трещинки, но мне не терпится увидеть, как все сложится. Полагаю, «Ред Булл» сделал верный выбор, но команда не взяла того, кто для меня стал бы идеальным решением», – произнес Кристенсен.

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