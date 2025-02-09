Култхард примет участие в «Гонке чемпионов»

Култхард выступит в «Гонке чемпионов».

В 2025 году соревнование пройдет 7-8 марта на стадионе в Сиднее.

Култхард является постоянным участником данного соревнования. Бывший пилот «Формулы-1» дважды выигрывал «Гонку чемпионов » – в 2014 и 2018 годах.

Ранее свое участие в соревновании подтвердили Себастьян Феттель , Мик Шумахер , Курт Буш , Петтер и Оливер Сольберги, Маттиас Экстрем, Джейми Уинкап.

Действующим победителем «Гонки чемпионов» в личном зачете является Маттиас Экстрем. В командном зачете в прошлый раз победили Петтер и Оливер Сольберги.

Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»