Култхард примет участие в «Гонке чемпионов»
Култхард выступит в «Гонке чемпионов».
В 2025 году соревнование пройдет 7-8 марта на стадионе в Сиднее.
Култхард является постоянным участником данного соревнования. Бывший пилот «Формулы-1» дважды выигрывал «Гонку чемпионов» – в 2014 и 2018 годах.
Ранее свое участие в соревновании подтвердили Себастьян Феттель, Мик Шумахер, Курт Буш, Петтер и Оливер Сольберги, Маттиас Экстрем, Джейми Уинкап.
Действующим победителем «Гонки чемпионов» в личном зачете является Маттиас Экстрем. В командном зачете в прошлый раз победили Петтер и Оливер Сольберги.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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