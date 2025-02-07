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Дэвид Култхард об аварии Хэмилтона на тестах: «Подозреваю, что Льюис просто был застигнут врасплох из-за мотора»

Култхард высказался об аварии Хэмилтона на тестах.

Бывший пилот «Формулы-1», комментируя вылет с трассы Льюиса на недавних тестах за «Феррари» в Барселоне, предположил, что в случившемся нет ничего особенного. И что подобное можно объяснить процессом адаптации Хэмилтона к новому болиду и мотору «Феррари», который по своим характеристикам и особенностям отличается от силовой установки «Мерседеса».

«В последнее время было много разговоров о недавних тестах в Барселоне. И о том небольшом вылете с трассы, который случился у Льюиса. При этом любой небольшой вылет сейчас люди сразу называют аварией.

Любой вылет с трассы – это профессиональный риск. И не важно, о ком идет речь – будь то Айртон Сенна, Михаэль Шумахер или в данном случае Льюис Хэмилтон. С любым гонщиком в какой-то момент может случиться нечто подобное.

Мне кажется, что в данном случае все довольно просто. Льюис только привыкает к системам управления в болиде в «Феррари», к особенностям распределения мощности в работе двигателя. К тому же речь идет о гибридном двигателе, у него нет того естественного ускорения, как на обычном двигателе внутреннего сгорания.

Энергия от электрической части силовой установки поступает очень резко. И я подозреваю, что Льюис настолько привык к особенностям работы мотора «Мерседеса», что просто был застигнут врасплох», – рассказал Култхард.

Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoДэвид Култхард
logoМерседес
logoФормула-1
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