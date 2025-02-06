Пьер Гасли анонсировал турнир по паделу среди гонщиков «Ф-1»: «Мне сказали, испанцы сильные. Кто победит? Я»

Пилоты «Ф-1» планируют чемпионат по паделу.

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли предположил, что победит своих коллег по «Формуле-1» за пределами трассы.

«Мы все согласны, что надо организовать турнир по паделу между нами. Это может случиться в нынешнем году.

Мы обожаем играть. Мы часто играем вместе, и борьба довольно серьезная – это забавно. Нет одного игрока, который бы выделялся, хотя мне сказали, что испанцы достаточно сильные, но я пока не играл против Карлоса [Сайнса] и Фернандо [Алонсо].

Кто победит? Я», – произнес француз.

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