Пьер Гасли и цели на сезон: «Пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов»

Гасли рассказал о цели на предстоящий сезон.

Пилот «Альпин » отметил, что хотел бы постараться помочь команде занять пятое место в Кубке конструкторов, что будет очень хорошим результатом, учитывая плотность в пелотоне и отрыв четырех ведущих команд,

«Я назову пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов. Это та цель, которой мне бы хотелось добиться, и она кажется мне вполне достижимой.

Конечно, в глубине души хотелось бы большего, но я все-таки должен быть объективен и понимать, насколько высока плотность в пелотоне, какая сейчас в «Формуле-1» конкуренция. И я не думаю, что нам стоит ожидать больших перемен в расстановке сил по сравнению с прошлым сезоном», – рассказал Гасли .

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять