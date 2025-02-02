Пьер Гасли и цели на сезон: «Пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов»
Гасли рассказал о цели на предстоящий сезон.
Пилот «Альпин» отметил, что хотел бы постараться помочь команде занять пятое место в Кубке конструкторов, что будет очень хорошим результатом, учитывая плотность в пелотоне и отрыв четырех ведущих команд,
«Я назову пятое место «Альпин» в Кубке конструкторов. Это та цель, которой мне бы хотелось добиться, и она кажется мне вполне достижимой.
Конечно, в глубине души хотелось бы большего, но я все-таки должен быть объективен и понимать, насколько высока плотность в пелотоне, какая сейчас в «Формуле-1» конкуренция. И я не думаю, что нам стоит ожидать больших перемен в расстановке сил по сравнению с прошлым сезоном», – рассказал Гасли.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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