Мартин Брандл: «В «Феррари» Хэмилтона ждет серьезный вызов. Леклер сам по себе является невероятно быстрым гонщиком»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что в «Феррари» Льюиса Хэмилтона ждет непростое соперничество с Шарлем Леклером.
При этом Брандл уверен, что заполучив в свое распоряжение достаточно быструю машину Хэмилтон сможет бороться за победу в чемпионате.
«В «Феррари» Хэмилтона ждет серьезный вызов. Его новый напарник Шарль Леклер провел в команде уже фактически семь лет – и, скажем так, очень хорошо знает, где и на какие кнопки нужно нажимать, как все работает, и как этим пользоваться, чтобы выжимать из машины максимум.
Льюису придется столкнуться со всем этим. Как и с тем фактом, что Леклер сам по себе является невероятно быстрым гонщиком.
При этом я не сомневаюсь, что если болид «Феррари» будет способен бороться за победы в гонках и титул, то Льюис сможет выигрывать гонки и поборется за победу в чемпионате», – рассказал Брандл.
Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!
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