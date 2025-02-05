Мартин Брандл: «В «Феррари» Хэмилтона ждет серьезный вызов. Леклер сам по себе является невероятно быстрым гонщиком»

Брандл оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что в «Феррари» Льюиса Хэмилтона ждет непростое соперничество с Шарлем Леклером .

При этом Брандл уверен, что заполучив в свое распоряжение достаточно быструю машину Хэмилтон сможет бороться за победу в чемпионате.

«В «Феррари» Хэмилтона ждет серьезный вызов. Его новый напарник Шарль Леклер провел в команде уже фактически семь лет – и, скажем так, очень хорошо знает, где и на какие кнопки нужно нажимать, как все работает, и как этим пользоваться, чтобы выжимать из машины максимум.

Льюису придется столкнуться со всем этим. Как и с тем фактом, что Леклер сам по себе является невероятно быстрым гонщиком.

При этом я не сомневаюсь, что если болид «Феррари» будет способен бороться за победы в гонках и титул, то Льюис сможет выигрывать гонки и поборется за победу в чемпионате», – рассказал Брандл .

Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!