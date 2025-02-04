ФИА обсуждала с командами «Ф-1» директиву по гибким крыльям, «Макларен» не лоббировал решение (The Race)

Команды «Ф-1» заранее знали, что ФИА ужесточит проверки крыльев.

Эксперт The Race Джон Нобл поделился информацией о том, как в «Формуле-1» восприняли новую техническую директиву ФИА по гибким крыльям. С начала сезона-2025 ужесточат тесты на отклонение задних элементов, с июня – передних.

Сообщение итальянского издания AutoRacer о том, что «Макларен» продавил решение из-за беспокойства, вызванного прогрессом «Феррари » и возможным возвращением в борьбу «Ред Булл», Нобл назвал «интересным повествованием, но не соответствующим реальной последовательности событий».

По версии журналиста, «Макларен» не занимался лоббированием. ФИА открыто обсуждала решение с командами в течение зимы, и о директиве им было известно до того, как новость стала публичной.

В то же время в последние недели не было понятно, когда будут введены более жесткие проверки по передним антикрыльям. Изначально планировалось, что это состоится на Гран-при Эмилии -Романьи в середине мая, но потом дедлайн сдвинули на две недели, на июньский Гран-при Испании .

Для небольших команд с ограниченными ресурсами идеальным стало бы введение новых тестов со старта сезона, однако большие коллективы в любом случае выступили бы против.

Как утверждает эксперт, информация о том, что в «Ред Булл» были «в ярости» от решения ФИА, не соответствует действительности.

Нобл допустил, что на Гран-при Испании расклад сил в чемпионате может серьезно поменяться, однако не стал предполагать, кто из четырех топ-команд окажется в выигрыше от технической директивы.

«Ред Булл» «в ярости» от решения ФИА по гибким крыльям. Соперники считают, что «Макларен» продавил директиву (AutoRacer)

ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет