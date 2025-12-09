Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»

Босс «Ред Булл» поблагодарил Марко за работу.

Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф , ответственный за спортивное подразделение компании, высказался об уходе из команды Гельмута Марко .

По словам Минцлаффа, Марко сам принял решение покинуть проект и уйти на пенсию.

«Гельмут обратился ко мне и озвучил желание покинуть должность автоспортивного советника «Ред Булл» по окончании года. Я глубоко сожалению из-за того, что он принял такое решение, ведь Гельмут был влиятельной фигурой в «Ред Булл» более двадцати лет, и его уход знаменует конец необыкновенной эпохи в истории «Ред Булл».

По итогам продолжительных и насыщенных обсуждений я понял, что должен уважать его желание, так как у меня сложилось впечатление, что сейчас для таких перемен настал подходящий момент. И несмотря на то, что уход Гельмута оставит в «Ред Булл» значительную брешь, наше уважение к его решению и чувство благодарности за все то, что он сделал для «Ред Булл», в итоге перевесило опасения», – рассказал Минцлафф.

