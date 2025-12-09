Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
Исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф, ответственный за спортивное подразделение компании, высказался об уходе из команды Гельмута Марко.
По словам Минцлаффа, Марко сам принял решение покинуть проект и уйти на пенсию.
«Гельмут обратился ко мне и озвучил желание покинуть должность автоспортивного советника «Ред Булл» по окончании года. Я глубоко сожалению из-за того, что он принял такое решение, ведь Гельмут был влиятельной фигурой в «Ред Булл» более двадцати лет, и его уход знаменует конец необыкновенной эпохи в истории «Ред Булл».
По итогам продолжительных и насыщенных обсуждений я понял, что должен уважать его желание, так как у меня сложилось впечатление, что сейчас для таких перемен настал подходящий момент. И несмотря на то, что уход Гельмута оставит в «Ред Булл» значительную брешь, наше уважение к его решению и чувство благодарности за все то, что он сделал для «Ред Булл», в итоге перевесило опасения», – рассказал Минцлафф.