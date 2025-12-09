  • Спортс
  • Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»

Аджар доволен первыми тестами за «Ред Булл».

Новичок «Ред Булл» Изак Аджар подвел итоги тестов, которые прошли в Абу-Даби. Аджар получил первым опыт выступлений за «Ред Булл» в рамках работы на модифицированном болиде 2025 года, тестируя шины «Пирелли» для следующего сезона.

«Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл». Приятно знать, что вернувшись к работе в январе я встретившись с людьми, я увижу ребят, с которыми уже получил большой опыт работы на тестах в последние годы. Мне очень комфортно работать в этом окружении.

И да, разумеется, болид, которым я управлял сегодня кардинально отличается от того, за рулем которого я окажусь в следующем году на предсезонных тестах в Барселоне. Но да, было здорово получить первое представление о работе новых шин «Пирелли». Как было важно и собрать информацию в ходе тестов – она определенно поможет нам при подготовке к новому сезону», – рассказал Аджар.

Слезы и радость чемпиона Норриса: много объятий, поздравления соперников и трепка от президента ФИА

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoИзак Аджар
logoРед Булл
тесты Формула-1
logoФормула-1
