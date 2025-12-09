Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»

Леклер доволен последними шинными тестами в 2025 году.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги тестов в Абу-Даби, в рамках которых команды в том числе тестировали новые шины «Пирелли», которые будут использоваться в следующем сезоне.

«Этот день тестов прошел весьма позитивно. Последний день на трассе в этом году, и в то же время первая возможность опробовать финальную версию новых шин «Пирелли» для сезона-2026.

Мы провели множество тестов и проверок, и было очень важно поработать с новыми составами шин, начать понимать особенности их поведения. Ведь эти знания пригодятся в следующем году. Ну и наконец я хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Увидимся в следующем году», – рассказал Леклер.

