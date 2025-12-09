Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
Антонелли уже ждет следующий сезон.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги тестов в Абу-Даби, а также отметил, что с нетерпением ожидает начала следующего года.
«Я удовлетворен проделанной работой на тестах в Абу-Даби. Все прошло хорошо, мы сумели проехать за день почти 160 кругов. Команда собрала ценные данные о работе шин для сезона-2026, мы оценим эти данные и будем использовать в следующем сезоне.
Я хотел бы искренне поблагодарить всех ребят здесь, а также дома на базах в Брэкли и Бриксуорте за их упорный труд. И хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду того, что ожидает нас в будущем. Впереди несколько важных месяцев и чрезвычайно интересный вызов, который ждет нас в сезоне-2026», – рассказал Антонелли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
