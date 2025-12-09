Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
Ферстаппен попрощался с Марко в соцсетях.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в своих соцсетях опубликовал прощальное послание для Гельмута Марко.
Сегодня в «Ред Булл» официально объявили о том, что Марко покидает должность советника и руководителя молодежной программы – и завершает карьеру в автоспорте. Австриец проработал в «Ред Булл» более двадцати лет.
«Большое тебе спасибо, Гельмут. Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать. Я буду вечно благодарен тебе за веру в меня», – написал Ферстаппен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
