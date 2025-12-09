  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
4

Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)

Дизайн ливреи болида «Уильямса» определят болельщики.

Команда «Уильямс» собирается устроить голосование среди болельщиков, чтобы определить дизайн ливреи болида, который будет использоваться на предсезонных тестах в 2026 году.

Болельщикам на выбор представлять шесть вариантов дизайна ливреи – вариант, который наберет наибольшее количество голосов, будет использоваться на болиде на предсезонных тестах в январе в Барселоне.

Голосование проходит на официальном сайте «Уильямса» в период с 9 до 16 декабря.

Слезы и радость чемпиона Норриса: много объятий, поздравления соперников и трепка от президента ФИА

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
тесты Формула-1
logoстиль
logoФормула-1
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Бен Сулайем набрал 91,51 процента голосов на безальтернативных выборах президента ФИА
20 минут назад
В Ташкенте пройдет церемония награждения ФИА, Норрис и другие чемпионы получат кубки. Начало – в 21:00
51 минуту назад
Грязин будет выступать за «Лянчу» в WRC2. Бренд возвращается в чемпионат мира спустя 30 лет
сегодня, 12:55
Церемония вручения призов ФИА в 2026 году пройдет в Шанхае, в 2027-м – в Дохе
сегодня, 12:32
Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)
сегодня, 11:05
Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом
сегодня, 10:46
Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»
сегодня, 10:39
Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»
сегодня, 09:57
Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
сегодня, 08:53Фото
Сегодня пройдут выборы президента ФИА. Бен Сулайем – единственный кандидат
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10