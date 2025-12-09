Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)

Дизайн ливреи болида «Уильямса» определят болельщики.

Команда «Уильямс » собирается устроить голосование среди болельщиков, чтобы определить дизайн ливреи болида, который будет использоваться на предсезонных тестах в 2026 году.

Болельщикам на выбор представлять шесть вариантов дизайна ливреи – вариант, который наберет наибольшее количество голосов, будет использоваться на болиде на предсезонных тестах в январе в Барселоне.

Голосование проходит на официальном сайте «Уильямса» в период с 9 до 16 декабря.

Слезы и радость чемпиона Норриса: много объятий, поздравления соперников и трепка от президента ФИА