Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
Дизайн ливреи болида «Уильямса» определят болельщики.
Команда «Уильямс» собирается устроить голосование среди болельщиков, чтобы определить дизайн ливреи болида, который будет использоваться на предсезонных тестах в 2026 году.
Болельщикам на выбор представлять шесть вариантов дизайна ливреи – вариант, который наберет наибольшее количество голосов, будет использоваться на болиде на предсезонных тестах в январе в Барселоне.
Голосование проходит на официальном сайте «Уильямса» в период с 9 до 16 декабря.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
