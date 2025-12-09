В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко

Гельмут Марко официально покидает «Ред Булл».

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко покидает австрийскую команду. Гельмут выступал в «Формуле-1» в 1971-1972 годах. Австриец занимал должность консультанта «Ред Булл» с 2005 года. Кроме того, он отвечал за программу подготовки молодых пилотов.

Как сообщается, решение было окончательно принято в понедельник по результатам встречи Марко с руководством компании «Ред Булл» – в том числе с отвечающим за спортивное подразделение Оливером Минцлаффом .

Марко покинет «Ред Булл» после 20 лет в команде (The Telegraph)

Среди причин возможного ухода Марко из «Ред Булл» называются повышение Линдблада в «Ф-1» и контракт с Данном (De Limburger)