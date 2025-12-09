Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»

Гельмут Марко высказался об уходе из «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал свой уход из команды.

По словам австрийца, именно он принял решение завершить активную карьеру в «Формуле-1».

Марко проработал в «Ред Булл» 25 лет, сейчас ему 82 года.

«Я занимаюсь автоспортом вот уже шестьдесят лет, и последние двадцать с лишним лет в «Ред Булл» были поистине необыкновенными и получились весьма успешными. Это было прекрасное время, по ходу которого я помогал формироваться молодым талантам, делясь с ними опытом. И все то, чего мы смогли добиться и построить, переполняет меня гордостью.

То, что в этом сезоне нам совсем чуть-чуть не хватило до завоевания чемпионского титула глубоко тронуло меня – и дало понять, что для меня настал подходящий момент, чтобы завершить эту чрезвычайно продолжительную, интенсивную и успешную главу своей жизни.

Я желаю всей команде дальнейших успехов и убежден, что в следующем году «Ред Булл» вновь будет бороться за победу и в личном зачете пилотов, и в Кубке конструкторов», – рассказал Марко.

В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко