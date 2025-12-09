Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)

Данн ведет переговоры с «Альпин».

Пилот «Формулы-2» Алекс Данн ведет переговоры с «Альпин » и может стать резервным пилотом французской команды в сезоне-2026.

Ранее Данн покинул молодежную программу «Макларена ». Также сообщалось, что Данн подписал контракт «Ред Булл » и должен был войти в их юниорскую программу, но затем соглашение было расторгнуто.

В следующем сезоне Данн продолжит выступать в «Формуле-2» за команду «Родин».

