Формула-1. Тесты. Абу-Даби. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби завершился первый день пост-сезонных тестов «Формулы-1».
В рамках тестов команды как проводят работу с шинами «Пирелли» 2026 года, используя специальным образом доработанные версии болидов, так и проводят молодежные тесты.
Формула-1
Пост-сезонные тесты
Яс-Марина, Абу-Даби
9 декабря 2025 года
1-й день
1. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.23,766 (119 кругов)
2. Пауль Арон («Заубер») +0,081 (126)
3. Люк Браунинг («Уильямс») +0,154 (129
4. Фредерик Вести («Мерседес») +0,802 (145)
5. Аюму Иваса («Ред Булл») +1,159 (121)
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,404 (157)
7. Патрисио О’Уорд («Макларен») +1,652 (127)
8. Ре Хиракава («Хаас») +1,697 (121)
9. Дино Беганович («Феррари») +1,954 (122)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +2,333 (85)
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2,372 (73)
12. Ландо Норрис («Макларен») +2,376 (71)
13. Алекс Албон («Уильямс») +2,523 (92)
14. Шарль Леклер («Феррари») +2,651 (75)
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,688 (76)
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,739 (141)
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,753 (139)
18. Габриэл Бортолето («Заубер») +3,001 (78)
19. Нико Хюлькенберг («Заубер») +3,238 (76)
20. Пьер Гасли («Альпин») +3,667 (144)
21. Изак Аджар («Ред Булл») +3,749 (111)
22. Арджун Маини («Альпин») +3,778 (128)
23. Стоффель Вандорн («Астон Мартин») +3,977 (108)
24. Оливер Бермэн («Хаас») +4,061 (80)
25. Эстебан Окон («Хаас») +7,641 (4)