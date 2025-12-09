  • Спортс
5

Формула-1. Тесты. Абу-Даби. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й

В Абу-Даби завершился 1-й день тестов.

На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби завершился первый день пост-сезонных тестов «Формулы-1».

В рамках тестов команды как проводят работу с шинами «Пирелли» 2026 года, используя специальным образом доработанные версии болидов, так и проводят молодежные тесты.

Формула-1

Пост-сезонные тесты

Яс-Марина, Абу-Даби

9 декабря 2025 года

1-й день

1. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.23,766 (119 кругов)

2. Пауль Арон («Заубер») +0,081 (126)

3. Люк Браунинг («Уильямс») +0,154 (129

4. Фредерик Вести («Мерседес») +0,802 (145)

5. Аюму Иваса («Ред Булл») +1,159 (121)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,404 (157)

7. Патрисио О’Уорд («Макларен») +1,652 (127)

8. Ре Хиракава («Хаас») +1,697 (121)

9. Дино Беганович («Феррари») +1,954 (122)

10. Оскар Пиастри («Макларен») +2,333 (85)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2,372 (73)

12. Ландо Норрис («Макларен») +2,376 (71)

13. Алекс Албон («Уильямс») +2,523 (92)

14. Шарль Леклер («Феррари») +2,651 (75)

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,688 (76)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2,739 (141)

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,753 (139)

18. Габриэл Бортолето («Заубер») +3,001 (78)

19. Нико Хюлькенберг («Заубер») +3,238 (76)

20. Пьер Гасли («Альпин») +3,667 (144)

21. Изак Аджар («Ред Булл») +3,749 (111)

22. Арджун Маини («Альпин») +3,778 (128)

23. Стоффель Вандорн («Астон Мартин») +3,977 (108)

24. Оливер Бермэн («Хаас») +4,061 (80)

25. Эстебан Окон («Хаас») +7,641 (4)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
