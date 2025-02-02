Дэвид Крофт: «Сезон-2025 может стать лучшим шансом Хэмилтона выиграть восьмой титул»

Крофт оценил шансы Хэмилтона выиграть титул.

Многолетний комментатор «Формулы-1» на Sky Sports считает, что предстоящий сезон будет лучшим шансом для Льюиса Хэмилтона выиграть титул и стать восьмикратным чемпионом.

«Честно говоря, я не знаю. Я бы сказал, что сезон-2025 может стать лучшим шансом Льюиса выиграть восьмой титул, учитывая то, каким именно этот сезон может выйти. Потому что команды не будут неделю за неделей заниматься доработкой своих машин – ведь им нужно будет думать о подготовке к 2026 году.

Я думаю, что среди четырех команд в лидирующей группе именно «Феррари» будет стремиться выжать максимум в сезоне-2025. Потому что, во-первых, они очень давно ничего не выигрывали, а во-вторых, потому они очень хотят доказать, что Льюис, а может и Шарль тоже – это правильный выбор гонщика.

Шарль – воспитанник «Феррари», Льюиса они смогли переманить. Думаю, они будут активнее развивать свой болид 2025 года в сравнении с конкурентами.

Я не могу сказать, сможет ли Льюис в итоге выиграть свой восьмой титул, но я считаю, что предстоящий сезон – это, вероятно, его лучший шанс сделать это. Потому что в 2026 году все начнут с нуля, правила будут переписаны, и добиться успеха будет уже заметно сложнее, учитывая то, о каких именно изменениях идет речь», – рассказал Крофт.

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