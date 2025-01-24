Мартин Брандл об ужесточении правил ФИА в отношении ругани: «Гонщики являются примером для других. Нет причин ругаться на пресс-конференциях»

Брандл не видит проблемы в ужесточении правил ФИА.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался по поводу последних изменений спортивного регламента, в рамках которых ФИА ужесточила наказания за использование нецензурных выражений на официальных мероприятиях:

«Гонщики являются образцом для подражания, они подают пример. Им просто не нужно без причины ругаться на пресс-конференциях. Когда это происходит за рулем болида, в разгар борьбы, когда тебя переполняет адреналин, чувство отчаяния или счастья, да чего угодно – это я прекрасно понимаю.

Хотя лично я не ругаюсь, мне это просто кажется неправильным. В этом отношении мне очень нравится ситуация в регби – то, с каким уважением игроки относятся к судье. Думаю, в «Формуле-1» должен быть такой же подход».

Наибольшие проблемы из-за нецензурных выражений в прошлом сезоне возникли у Ферстаппена – Макс получил штраф в виде обязательства провести общественные работы на благо ФИА, что и сделал в рамках мероприятия в Руанде.

При этом на Гран-при Абу-Даби Ферстаппен в прямом эфире назвал стюардов «тупыми идиотами» после того, как получил 10-секундный штраф за столкновение с Оскаром Пиастри. И в итоге не получил никакого наказания за данное выражение.

По словам Брандла , такое поведение Ферстаппена показалось ему неприемлемым:

«Опять же, Макс является примером для подражания для будущих гонщиков. И вопрос в том, какой пример вы подаете, если грязно ведете борьбу на трассе, нарушаете границы трассы, называете судей «тупыми идиотами». Есть разные степени того, насколько жестким может быть гонщик – и это уже совсем другая история.

Лично я не против существования подобных правил для гонщиков – ведь они отличные ребята и являются примером для других. Так что я спокойно воспринял последние изменения правил».

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации