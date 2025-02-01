«Ред Булл» переманил 60 сотрудников из других команд «Ф-1» в 2024 году, большинство – из «Мерседеса» (De Telegraaf)

Нидерландская пресса сообщила о новых специалистах «Ред Булл».

Команду «Ред Булл» в 2024 году пополнили 60 сотрудников из других команд, сообщает De Telegraaf. Большая часть новых специалистов пришла из «Мерседеса » и начала работать в моторном подразделении «Ред Булл». В 2026 году австрийцы впервые будут использовать собственные силовые установки.

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