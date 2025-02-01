«Ред Булл» переманил 60 сотрудников из других команд «Ф-1» в 2024 году, большинство – из «Мерседеса» (De Telegraaf)
Нидерландская пресса сообщила о новых специалистах «Ред Булл».
Команду «Ред Булл» в 2024 году пополнили 60 сотрудников из других команд, сообщает De Telegraaf. Большая часть новых специалистов пришла из «Мерседеса» и начала работать в моторном подразделении «Ред Булл». В 2026 году австрийцы впервые будут использовать собственные силовые установки.
Гельмут Марко: «Если не сможем предоставить Ферстаппену достаточно быструю машину, у него не будет причин оставаться в «Ред Булл»
Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем