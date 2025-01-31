Ферстаппен – лучший гонщик сезона-2024 по версии RaceFans, Леклер и Норрис – в топ-3, Хэмилтон – 10-й

Ферстаппен стал лучшим гонщиком сезона-2024 по версии RaceFans.

Издание целиком опубликовало свой традиционный рейтинг пилотов, который составляет как в середине, так и по итогам сезона.

Лучшим пилотом прошедшего чемпионата был признан Макс Ферстаппен .

Рейсинг пилотов в сезоне-2024 по версии RaceFans

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари »)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Юки Цунода («РБ»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Валттери Боттас («Заубер»)

16. Лиам Лоусон («РБ»)

17. Франко Колапинто («Уильямс»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

21. Серхио Перес («Ред Булл»)

22. Логан Сарджент («Уильямс»)

Мазепин и Сироткин – среди худших пилотов «Ф-1» в 2000-х: у каждого сезона – свой герой