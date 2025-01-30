Карлос Сайнс-старший: «Уильямс» ждет трудный год. Но я уверен, что сын будет предельно мотивированным и полным сил»

Сайнс-старший оценил перспективы сына в «Уильямсе».

Двукратный чемпион мира по ралли считает, что его сын Карлос Сайнс еще не показал всех своих возможностей и продолжает прибавлять с каждым годом.

При этом испанец признал, что предстоящий сезон будет трудным, учитывая текущее положение «Уильямса ».

«Есть гонщики, которые рано выходят на пик формы, демонстрируют все, на что способны, а потом начинается стагнация и они постепенно теряют скорость. Карлос же продолжает прибавлять с каждым годом.

«Уильямс» ждет трудный сезон. Они завершили прошлогодний чемпионат на предпоследнем месте. Тем не менее, Карлос полном энтузиазма и с нетерпением ждет начала сезона.

Карлосу было трудно переварить новости об уходе из «Феррари». Затем ему еще пришлось пройти через непростые времена, когда по тем или иным причинам его не захотели приглашать к себе «Ред Булл » и «Мерседес ».

И когда все это закончилось, он принял решение перейти в «Уильямс». И я уверен, что он начнет предельно мотивированным и полным сил», – рассказал Сайнс-старший .

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