Тото Вольфф о фотографиях Хэмилтона в Маранелло: «Как будто видишь свою бывшую подругу с другим парнем»
Исполнительный директор «Мерседеса» признался, что испытал странные чувства, когда увидел первые фотографии Льюиса Хэмилтона во время его первого визита в Маранелло уже в статусе гонщика «Феррари».
«Это немного похоже на то, как если бы вы полюбовно развелись, у вас все хорошо, а потом вы видите свою бывшую подругу в компании с другим парнем!
Но я в любом случае очень рад за Льюиса, и сам сказал ему, что те фотографии получились действительно культовыми.
Что касается перспектив «Мерседеса», то в прошлом году нам пришлось поломать голову над тем, как улучшить болид, особенно в начале сезона. Как и у других команд, у нас были как взлеты, так и падения, в каких-то гонках мы демонстрировали даже доминирующие выступления, а в каких-то гонках смотрелись уже не так хорошо.
Но в конечном счете о положении команды можно будет судить только когда судья махнет флагом и даст старт квалификации к Гран-при Австралии», – рассказал Вольфф.
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