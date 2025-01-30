Тото Вольфф о фотографиях Хэмилтона в Маранелло: «Как будто видишь свою бывшую подругу с другим парнем»

Вольфф поделился ощущениями от ухода Хэмилтона в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» признался, что испытал странные чувства, когда увидел первые фотографии Льюиса Хэмилтона во время его первого визита в Маранелло уже в статусе гонщика «Феррари».

«Это немного похоже на то, как если бы вы полюбовно развелись, у вас все хорошо, а потом вы видите свою бывшую подругу в компании с другим парнем!

Но я в любом случае очень рад за Льюиса, и сам сказал ему, что те фотографии получились действительно культовыми.

Что касается перспектив «Мерседеса », то в прошлом году нам пришлось поломать голову над тем, как улучшить болид, особенно в начале сезона. Как и у других команд, у нас были как взлеты, так и падения, в каких-то гонках мы демонстрировали даже доминирующие выступления, а в каких-то гонках смотрелись уже не так хорошо.

Но в конечном счете о положении команды можно будет судить только когда судья махнет флагом и даст старт квалификации к Гран-при Австралии», – рассказал Вольфф .

Последнее испытание Хэмилтона: доказать, что он в «Феррари» не ради рекламы