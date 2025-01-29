Джордж Расселл о целях на сезон-2025: «В прошлом году квалификации были моей сильной стороной, а вот гоночный темп далеко не всегда был хорош»

Расселл намерен работать над улучшением гоночного темпа.

Пилот «Мерседес » в ответ на вопрос о том, какие цели он ставит перед собой на предстоящий сезон, рассказал о том, что в первую очередь постарается стать быстрее и стабильнее на дистанции гонки. В то время как говорить о каком-то конкретном желаемом количестве побед он не видит смысла.

«Формула-1 » настолько уникальна, что ставить перед собой какие-то конкретные цели просто не имеет смысла. Если я скажу, что в этом году хочу выиграть четыре гонки, потому что в прошлом году выиграл три (на счету Расселла две победы, первого места в Спа его лишили после дисквалификации), то не буду потом удовлетворен, если мы выиграем пять гонок, но наша машина позволяла бы нам выиграть десять.

Так что я свои цели стараюсь делать более детальными. Например, в прошлом году квалификации были моей сильной стороной, но вот мой гоночный темп далеко не всегда был так хорош, как хотелось бы. Я знаю, что у меня есть квалификационная скорость, но я не вижу причин, по которым не мог бы конвертировать это в хороший темп на дистанции гонки», – рассказал Расселл .

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