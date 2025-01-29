Карун Чандок: «Хэмилтон по-прежнему способен творить настоящую магию в гонках»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что «Феррари» будет находиться в числе лидеров в предстоящем сезоне:
«Они будут там, в группе лидеров. Они будут в борьбе. В конце прошлого года «Феррари» сделала несколько шагов в правильном направлении. Льюис привнесет заряд новой энергии во всю организацию».
Чандок не согласился с тем, что попытки «Феррари» выиграть титул с помощью Хэмилтона, который, как считают многие, уже прошел свой пик, являются пустой тратой времени и ресурсов:
«Нет, я так не думаю. Можно ли сказать, что сейчас Льюис так же быстр в квалификациях, как раньше? Нет. Будет ли он в квалификациях столь же быстр, как Шарль Леклер? Вероятно, нет. Способен ли все еще Льюис выиграть титул, если машина окажется для этого достаточно быстрой?
Гран-при Великобритании…если бы мне нужно было выбрать наиболее яркое событие прошлого сезона – я бы выбрал именно это. Выиграть ту гонку могли сразу пятеро гонщиков. Но финальный отрезок в исполнении Льюиса – это была как раз та магия, на которую способны только Льюис, Макс, или Фернандо. Только они способны на что-то подобное.
Или вспомнить последний Гран-при Абу-Даби. Да, в квалификации был полный бардак, но посмотрите, как он провел гонку. Так что да, он по-прежнему способен порой творить настоящую магию в гонках. Он ничего не растерял».
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