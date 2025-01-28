Хэмилтон и Леклер начали трехдневные тесты за «Феррари» в Барселоне

Хэмилтон и Леклер проводят трехдневные тесты в Барселоне.

На тестах используется болид SF-23, на котором «Феррари» проводила сезон-2023.

После обкатки, проведенной в первый день Хэмилтона в «Феррари», у команды по регламенту остается возможность проехать в общей сложности 869 км дистанции в рамках тестов машин «предыдущих лет» по ходу сезона-2025.

При этом в «Феррари» не публиковали график работы – предполагается, что Хэмилтон и Леклер будут сменять друг друга за рулем болида по необходимости.

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