Хэмилтон и Леклер начали трехдневные тесты за «Феррари» в Барселоне
Хэмилтон и Леклер проводят трехдневные тесты в Барселоне.
На тестах используется болид SF-23, на котором «Феррари» проводила сезон-2023.
После обкатки, проведенной в первый день Хэмилтона в «Феррари», у команды по регламенту остается возможность проехать в общей сложности 869 км дистанции в рамках тестов машин «предыдущих лет» по ходу сезона-2025.
При этом в «Феррари» не публиковали график работы – предполагается, что Хэмилтон и Леклер будут сменять друг друга за рулем болида по необходимости.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем