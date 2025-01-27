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Джереми Кларксон о презентации Хэмилтона в «Феррари»: «Все это заставило задуматься, а кем сейчас является Льюис – гонщиком или суперзвездой?»

Кларксон усомнился в мотивах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Известный британский телеведущий поделился своими соображения о том, какие цели на самом деле Льюис Хэмилтон преследует в рамках своего перехода в Скудерию. И будет ли он действительно бороться за титул.

«Кто-то может утверждать, что перед тем, как закончить карьеру, Льюис Хэмилтон очень хочет выиграть рекордный восьмой титул чемпиона «Формулы-1». И перешел он в «Феррари» потому, что считает, что в этом году может заполучить самую быструю машину в пелотоне.

И он может быть прав. Ведь по слухам, первые данные говорят о том, что новая машина «Феррари» действительно будет очень быстрой.

Однако, если действительно так жаждет выиграть восьмой титул, можно было бы ожидать, что он прибудет на базу команды в первый же день, главным образом стремясь узнать секреты новой машины – и то, как он сможет извлечь из нее максимум путем использования тех или иных гоночных хитростей.

Вместо этого он приехал туда на внедорожнике, в костюме и галстуке, позировал для фотографий, а потом общался с болельщиками, находясь все это время под пристальным вниманием объективов. А затем состоялась экскурсия по штаб-квартире «Феррари», с овациями и аплодисментами инженеров, и все это нам показывали в замедленной съемке.

В конце концов, чуть позже он все-таки отправился на трассу, за рулем болида «Феррари» трехлетней давности. При всем при этом, как мне сообщили, новый дом Хэмилтона находится совсем не рядом с базой «Феррари» в Маранелло. Нет, он будет жить в Милане. При этом Льюис даже не ездит на дорожной «Феррари», предпочитая передвигаться на вертолете «Фиата».

Все это заставило меня задуматься – а кем сейчас на самом деле является Льюиса Хэмилтон? Гонщиком или суперзвездой? Ну, я точно знаю, что ему предстоит хорошо потрудиться, чтобы для начала победить своего напарника по команде Шарля Леклера. Который знает итальянский, знает эту команду, не тратит так много времени на то, чтобы позировать перед камерами, и, благодаря своей квалификационной скорости, считается одним из быстрейших гонщиков в «Формуле-1».

Возможно, Льюис все это знает. И, возможно, на самом деле он подписался в «Феррари» по другой причине – он знает, что его пик остался в прошлом, и он просто не хотел уходить, так и не оказавшись за рулем жемчужины автоспорта. Как бы то ни было, я желаю ему всего самого лучшего», – написал Кларксон в своей колонке для издания The Sun.

Итоги первой недели Хэмилтона в «Феррари»: что известно?

Первое фото Хэмилтона в форме «Феррари» – $412 тысяч рекламной ценности для спонсоров

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoДжереми Кларксон
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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