Питер Уиндзор о шансах на доминирование Хэмилтона: «в «Феррари» ситуация будет другой, потому что Леклер – это не Боттас»

Уиндзор ждет упорного соперничества Хэмилтона и Леклера.

Журналист, а в прошлом менеджер команд «Формулы-1» считает, что в «Феррари» Льюис Хэмилтон не будет смотреться столь же уверенно и доминировать, как он делал это в «Мерседесе», выступая вместе с Валттери Боттасом .

«Если вы думаете, что в «Феррари» увидите Льюиса, который доминировал в «Мерседесе », то подумайте снова. Потому что в «Мерседесе» у него был очень хороший напарник, который позволял ему это делать.

Я говорю не о Нико Росберге, а о Валттери Боттасе. И еще у него была просто отличная машина. Я ни в коем разе не умаляю заслуг Льюиса, но в «Феррари» ситуация будет другой, потому что Леклер – это не Боттас. Он намного, намного быстрее», – рассказал Уиндзор.

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