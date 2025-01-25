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Бортолето и Хюлькенберг провели двухдневные тесты за «Заубер»

«Заубер» провел тесты в рамках подготовки к сезону-2025.

Тесты проходили на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. На тестах «Заубер» использовал C42 2022 года.

За рулем болида поочередно работали Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

«Провели двухдневные тесты в Имоле, все прошло хорошо. Здорово вернуться за руль болида спустя два месяца. Очень доволен достигнутым за эти два дня прогрессом. Почти все время шел дождь, но мы все равно очень рады», – подвел итоги тестов Бортолето.

У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГабриэл Бортолето
тесты Формула-1
logoНико Хюлькенберг
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