Льюис Хэмилтон: «Смена команды всегда сопряжена с определенным риском. Но я знал, что подписание контракта с «Феррари» – правильный выбор»
Семикратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что уверен в правильности своего решения уйти из «Мерседеса» и продолжить карьеру в Скудерии.
«В конечном счете, каждую новую возможность можно в полной степени назвать прыжком веры. Никто из нас не может предсказать, что случится в будущем, поэтому смена работы – а в моем случае смена команды, – всегда сопряжена с определенным риском.
Однако я считаю, что риск был бы выше, если ты слишком долго остаешься где-то, где ты чувствуешь себя слишком комфортно и поэтому можешь расслабиться.
Можете назвать это инстинктом, чутьем, чем-то еще – но я знал, что подписание контракта с «Феррари» будет для меня правильным выбором, что я получу необходимый мне вызов. В команде работает множество замечательных людей, и я не сомневаюсь, что мы добьемся успеха», – рассказал Хэмилтон.
Первое фото Хэмилтона в форме «Феррари» – $412 тысяч рекламной ценности для спонсоров
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