Гидо ван дер Гарде: «Полагаю, Бермэн почти не будет уступать Окону в скорости»

Ван дер Гарде отметил Бермэна перед стартом сезона-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что среди всех новичков чемпионата лично он бы обратил особое внимание именно на Оливера Бермэна , который проведет свой дебютный сезон в составе «Хааса». Напарником же Бермэна будет Эстебан Окон .

«На мой взгляд, Бермэн – это настоящий брильянт, которому нужна огранка. И я думаю, что он будет хорошо смотреться, выступая за одну команду с Эстебаном Оконом. Хотя именно Окон должен будет в первую очередь тянуть тележку «Хааса » вперед, учитывая его опыт.

Я полагаю, что Бермэну удастся опередить Окона в нескольких гонках, а в целом он почти не будет уступать ему в скорости», – рассказал ван дер Гарде .

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