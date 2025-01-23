  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гидо ван дер Гарде: «Полагаю, Бермэн почти не будет уступать Окону в скорости»
0

Гидо ван дер Гарде: «Полагаю, Бермэн почти не будет уступать Окону в скорости»

Ван дер Гарде отметил Бермэна перед стартом сезона-2025.

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что среди всех новичков чемпионата лично он бы обратил особое внимание именно на Оливера Бермэна, который проведет свой дебютный сезон в составе «Хааса». Напарником же Бермэна будет Эстебан Окон.

«На мой взгляд, Бермэн – это настоящий брильянт, которому нужна огранка. И я думаю, что он будет хорошо смотреться, выступая за одну команду с Эстебаном Оконом. Хотя именно Окон должен будет в первую очередь тянуть тележку «Хааса» вперед, учитывая его опыт.

Я полагаю, что Бермэну удастся опередить Окона в нескольких гонках, а в целом он почти не будет уступать ему в скорости», – рассказал ван дер Гарде.

Первая команда «Ф-1» вышла из отпуска: еще январь, а они уже на тестах. Зачем?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoЭстебан Окон
logoОливер Бермэн
logoГидо ван дер Гарде
logoХаас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Следующие тесты Хэмилтона за «Феррари» пройдут 4-5 февраля в Барселоне
47 минут назад
Лоусон начал работу в «Ред Булл» и прошел процедуру подгонки сиденья
сегодня, 13:52
«Мерседес», «Астон Мартин» и «Уильямс» проведут обкатку новых болидов перед тестами в Бахрейне
сегодня, 13:23
Руководитель «Альпин»: «Подписали Колапинто не для того, чтобы оказать давление на Дуэна»
5сегодня, 12:01
Джонни Херберт о перспективах «Ред Булл»: «Думаю, в отношении лидеров пелотона в «Ф-1» нас ждут небольшие изменения»
7сегодня, 11:10
Мартин Брандл об ужесточении правил ФИА в отношении ругани: «Гонщики являются примером для других. Нет причин ругаться на пресс-конференциях»
14сегодня, 10:09
Льюис Хэмилтон: «Смена команды всегда сопряжена с определенным риском. Но я знал, что подписание контракта с «Феррари» – правильный выбор»
6сегодня, 09:18
Алунни Брави перешел в «Макларен» на должность директора по коммерческим вопросам
1сегодня, 08:18
Руководитель «Хааса»: «Если Бермэн будет отлично себя показывать, в «Феррари» не смогут это игнорировать»
10вчера, 16:33
Нико Хюлькенберг: «Не должен обязательно быть наставником для своего напарника по команде»
вчера, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
1вчера, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1215 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Рекомендуем