Гидо ван дер Гарде: «Полагаю, Бермэн почти не будет уступать Окону в скорости»
Ван дер Гарде отметил Бермэна перед стартом сезона-2025.
Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что среди всех новичков чемпионата лично он бы обратил особое внимание именно на Оливера Бермэна, который проведет свой дебютный сезон в составе «Хааса». Напарником же Бермэна будет Эстебан Окон.
«На мой взгляд, Бермэн – это настоящий брильянт, которому нужна огранка. И я думаю, что он будет хорошо смотреться, выступая за одну команду с Эстебаном Оконом. Хотя именно Окон должен будет в первую очередь тянуть тележку «Хааса» вперед, учитывая его опыт.
Я полагаю, что Бермэну удастся опередить Окона в нескольких гонках, а в целом он почти не будет уступать ему в скорости», – рассказал ван дер Гарде.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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