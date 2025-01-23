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Фредерик Вассер о первом выезде Хэмилтона на трассу: «Очень эмоциональный момент»

Вассер высказался о первых тестах Хэмилтона в новой команде.

Семикратный чемпион проехал за рулем «Феррари» 2023 года 30 кругов по трассе во Фьорано – провести более обширную программу помешали погодные условия. На трассе также успел поработать и Шарль Леклер.

По словам руководителя «Феррари», для всех участников теста день получился весьма эмоциональным.

«Как это бывает каждый год, первый выезд на трассу – это как первый день в школе. Очень эмоциональный момент. Особенно в данном случае, ведь это был еще и первый рабочий день Льюиса в «Феррари».

Хорошо поприветствовать гонщика – это всегда важный момент. Возможно, день получился не таким особенным для Шарля, но его тоже было приятно видеть таким – расслабленным и готовым снова выступать в гонках.

Что касается технической стороны, то Льюис и Шарль проехали свои круги в не самых лучших погодных условиях. Однако они смогли вернуться в нужное русло и погрузились в атмосферу работы на трассе в преддверии настоящих предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне через месяц», – рассказал Вассер.

Хэмилтон проехал первые тесты за «Феррари», его фоткала мама! Онлайн дебюта в Скудерии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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logoФеррари
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