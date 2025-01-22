Руководитель «Альпин»: «Не верю, что хоть одна команда собирается жертвовать сезоном-2025 ради подготовки к новому регламенту»
Руководитель «Альпин» отметил, что его команда старается сбалансированно распределять ресурсы, чтобы с одной стороны достаточно хорошо провести нынешний чемпионат, а с другой быть уверенной в том, что хорошо подготовится к смене технического регламента в 2026 году.
«Безусловно, каждая команда была бы рада внести массу изменений в конструкцию болида, но действовать приходится в условиях ограничения бюджетов, да и основное внимание команд сосредоточено на подготовке к сезону-2026.
И как руководителю команды вам нужно решить – стоит ли списать, если позволите, этот сезон со счетов, и уже готовиться к сезонам 2026-2027?
Лично я не верю, что в «Ф-1» хоть одна команда собирается так поступить и пожертвовать сезоном-2025. Потому что все хотят соревноваться, конкуренция заставляет двигаться вперед.
Когда не так давно я читал в прессе высказывания некоторых руководителей (о том, что их команды могут пожертвовать сезоном-2025), лично я подумал, что они говорят так только потому, что у них не выходит добиться желаемого прогресса с машиной 2025 года.
Мы же со своей стороны стараемся сбалансированно распределять ресурсы, и мы точно не собираемся жертвовать целым сезоном», – рассказал Оукс.
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