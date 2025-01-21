MotoGP. «Дукати» представила ливрею мотоцикла на сезон-2025

«Дукати» показала ливрею мотоцикла на новый сезон.

Мероприятие проходило в Италии – на горнолыжном курорте Мадонна-ди-Кампильо.

В предстоящем сезоне у «Дукати » будет самым титулованный состав в серии – двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя будет выступать за одну команду с шестикратным чемпионом Марк Маркес .

Для Маркеса предстоящий сезон будет вторым опытом выступления за рулем мотоцикла производства итальянской компании. Во всех предыдущих сезонах испанец выступал на байках «Хонды» – и лишь прошлый чемпионат Маркес провел в составе «Грезини».

Хэмилтон уже в «Феррари»: первые кадры с командой, тифози и легендарной F40