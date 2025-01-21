Льюис Хэмилтон и физиотерапевт Анджела Каллен возобновят сотрудничество
Хэмилтон и Каллен много лет успешно сотрудничали, и сам Льюис неоднократно называл ключевым ее вклад, как физиотерапевта, в его успешные выступления.
Тем не менее, по причинам, которые до сих пор не были обнародованы, Хэмилтона и Каллен прекратили сотрудничество в начале сезона-2023.
Теперь же, по информации Daily Mail, Каллен приехала в Маранелло вместе с Льюисом и остановилась неподалеку – вчера Хэмилтон провел свой первый официальный день в ранге гонщика «Феррари». Позже данную информацию подтвердили журналисты авторитетного издания Autosport – присутствие Каллен в Италии вместе с Хэмилтоном действительно стало подтверждением того, что стороны решили возобновить сотрудничество.
«За успешным мужчиной стоит сильная женщина». Эта блондинка тренирует Хэмилтона, гоняет с ним по горам и гладит рубашки
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