Льюис Хэмилтон и физиотерапевт Анджела Каллен возобновят сотрудничество

Анджела Каллен снова будет работать с Хэмилтоном.

Хэмилтон и Каллен много лет успешно сотрудничали, и сам Льюис неоднократно называл ключевым ее вклад, как физиотерапевта, в его успешные выступления.

Тем не менее, по причинам, которые до сих пор не были обнародованы, Хэмилтона и Каллен прекратили сотрудничество в начале сезона-2023.

Теперь же, по информации Daily Mail, Каллен приехала в Маранелло вместе с Льюисом и остановилась неподалеку – вчера Хэмилтон провел свой первый официальный день в ранге гонщика «Феррари ». Позже данную информацию подтвердили журналисты авторитетного издания Autosport – присутствие Каллен в Италии вместе с Хэмилтоном действительно стало подтверждением того, что стороны решили возобновить сотрудничество.

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