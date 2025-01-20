Карун Чандок: «От Антонелли сразу же будут ждать результатов. Как от Хэмилтона в «Макларене»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что к новичку «Мерседеса» будет приковано повышенное внимание, и что от него будут ждать хороших результатов, учитывая уровень болида.
«Мне кажется, что новичку в «Ф-1» сложно спрятаться от внимания – вне зависимости от того, выступает ли он за команду с 10-го места, или же за лидеров.
Для Кими Антонелли тот факт, что будучи новичком он сразу пришел в топ-команду, означает то, что результатов от него будут ждать сразу же. Как и от Льюиса, который только придя в «Макларен» в первом же сезоне девять раз попал на подиум, или как в последние два года от Оскара Пиастри.
На новичков всегда возлагаются большие надежды. Ты, будучи новичком, больше не можешь говорить что-то вроде: «Ну, знаете, мне нужно многому научиться». Это оправдание осталось в прошлом – благодаря Ферстаппену, Леклеру, Расселлу, и ранее Хэмилтону. Эти ребята своими дебютными выступлениями подняли общую планку ожиданий», – рассказал Чандок.
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