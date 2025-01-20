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Хэмилтон официально приступил к работе в «Феррари»: «Такие дни запоминаются навсегда»

Хэмилтон начал работу в «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» посетил базу Маранелло и начал свой первый рабочий день в качестве гонщика Скудерии. На первый день у Хэмилтона запланирована работа на симуляторе. Также в ближайшие дни «Феррари» проведет тесты на трассе во Фьорано на болидах минимум двухлетней давности, в которых будут участвовать и Льюис Хэмилтон, и Шарль Леклер.

«Как известно, порой случаются дни, которые запоминаются навсегда. И сегодняшний день – мой первый день в качестве гонщика «Феррари», – определенно из таких.

За карьеру мне повезло достичь таких результатов, о которых я не мог и мечтать, но часть меня всегда хранила внутри мечту однажды начать выступать за «Феррари». И сегодня я счастлив, ведь эта мечта осуществилась.

Сегодня мы начинаем новую эру в истории этой культовой команды, и мне не терпится узнать, какую историю мы сможем написать вместе с «Феррари», – рассказал Хэмилтон.

Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
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