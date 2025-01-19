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Тото Вольфф о трудностях Хэмилтона в сезоне-2025: «Болиды этого поколения не очень хорошо подходят Льюису»

Вольфф высказался о причинах падения скорости Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что одной из причин, по которым Льюис проиграл Джорджу и в квалификациях, и по очкам в общем зачете в прошлом сезоне, являются особенности поведения современных болидов.

«Болиды этого поколения не очень хорошо подходят Льюису. Он любит очень поздно тормозить и агрессивно входить в повороты. А эти болиды и эти шины порой подобного не прощает.

И заметнее это проявляется скорее в квалификациях, чем в гонках. Могли быть и другие факторы, влиявшие на ситуацию. Но я не думаю, что проблема была в том, что мыслями Льюис уже был в новой команде. Потому что он настоящий профессионал и не стал бы этого делать.

При этом снижение когнитивных способностей с возрастом касается всех нас. Хотя я считаю, что настоящий спортсмен, как Льюис, который сфокусирован только на одной задаче, способен надолго отложить этот процесс.

Лучше всего это видно на примере Фернандо Алонсо. Он уже очень опытный гонщик, но по-прежнему очень быстр за рулем болида. То же касается и Льюиса», – рассказал Вольфф.

Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoТото Вольфф
logoМерседес
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
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