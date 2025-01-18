Жан Алези: «Сложно предсказать динамику развития ситуации в борьбе между Хэмилтоном и Леклером»

Алези ждет интересную борьбу Хэмилтона с Леклером в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис Хэмилтон в случае завоевания титула в составе «Феррари » навсегда впишет свое имя в историю.

При этом Алези отметил, что в противостоянии Хэмилтона с Шарлем Леклером все может быть не так однозначно.

«Хэмилтону больше нечего доказывать, переходя в другую команду. Но вот в случае с «Феррари» переход туда может изменить его жизнь, даже с учетом того, что это жизнь великого чемпиона. Но выигрыш титула с «Феррари» навеки сделает его настоящим героем.

При этом сложно предсказать динамику развития ситуации в борьбе между Хэмилтоном и Леклером. Льюис блестяще читает работу шин, великолепно ориентируется в трафике. Можно сказать, что это просто его многолетний опыт, но на самом деле я думаю, что дело не только в этом. Он просто иначе чувствует и просчитывает ситуацию, а еще у него очень сильный гоночный темп.

В то же время Шарль очень силен в квалификациях, а позиция на старте, безусловно, всегда является важным фактором. Так что будет очень интересно посмотреть, что случится в борьбе Хэмилтона и Леклера», – рассказал Алези .

Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?