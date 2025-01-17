«Сейчас можно побеждать с «Феррари», с «Мерседесом». Но не с «Астон Мартин». Жак Вильнев – о возможном предложении Ферстаппену от британской команды

Вильнев усомнился в вероятности перехода Ферстаппена в «Астон Мартин».

Недавно в британской прессе появилась информация, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл готов предложить Максу Ферстаппену длительный контракт с общей суммой в 1 млрд фунтов. В команде, впрочем, данную информацию категорически опровергли.

В то же время чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что «Астон Мартин», несмотря на все усиления, пока не готова к борьбе за победу в чемпионате, и в ближайшие годы не будет достаточно привлекательным вариантом для Ферстаппена.

«Лоуренсу Строллу нужен кто-то психологически устойчивый и решительный, чтобы в итоге заменить Фернандо Алонсо . В то же время Макс Ферстаппен в такой ситуации будет думать, каким будет его следующий шаг? Сейчас можно побеждать с «Феррари», с «Мерседесом». Но не с «Астон Мартин». А Макс, как и Льюис Хэмилтон , хочет побеждать», – рассказал Вильнев.

Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)