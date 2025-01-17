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Тото Вольфф об Антонелли: «Смотрим на сезон-2025 как на переходный, чтобы помочь Кими как можно лучше подготовиться»

Вольфф рассказал о плане подготовки Антонелли к «Формуле-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что команда постаралась предоставить итальянцу как можно больше возможностей. В частности, перед дебютом в «Ф-1» Антонелли на частных тестах за рулем болидов разных лет проехал более 9000 км.

При этом Вольфф отметил, что в сезоне-2025 от Антонелли не стоит ждать борьбы за самые высокие места.

«Кими проехал (в рамках подготовки к «Ф-1» на частных тестах) более 9000 км за рулем разных болидов «Формулы-1». При этом, если вы собираетесь поставить на него, потому что ждете от него поула в Мельбурне, или что он сразу начнет бороться за победы – вы сильно рискуете, потому что этого не случится.

Если же мы будем использовать определенный подход, понимая, что работаем с очень талантливым, но 18-летним парнем, который еще будет расти и неизбежно допускать ошибки, тогда риск будет минимальным. Поэтому именно так мы и собираемся действовать. Мы смотрим на сезон-2025 как на переходный, чтобы помочь Кими как можно лучше подготовиться к сезону-2026.

Ведь в сезоне-2026 нас ждет переход на новый регламент, команды хотят к этому подготовиться. Вот почему мы хотим отвести следующий сезон под подготовку новичков.

Что касается общего количества новичков, то я думаю, что одним из факторов, запустивших этот процесс, стал дебют Бермэна за «Феррари». Он сел за руль болида без какой-либо подготовки, провел всего одну сессию свободных заездов, и потом в гонке боролся за высокие места. После него очень здорово в «Уильямсе» проявил себя Колапинто. И тут все неожиданно осознали, что юниоры готовы выступать на весьма высоком уровне», – рассказал Вольфф.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoАндреа Кими Антонелли
logoТото Вольфф
logoФормула-1
logoМерседес
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