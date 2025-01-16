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Маттиа Бинотто о целях «Заубер-Ауди»: «Если говорить о борьбе за титул, я бы ориентировался минимум на сезон-2030»

Босс «Ауди» не верит в титул в «Ф-1» раньше 2030 года.

Руководитель программы «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто считает, что команда сможет претендовать на борьбу за подиумы и победы в гонках не раньше, чем через три сезона. Что касается возможности борьбы за титул, самой ранней данной Маттиа назвал 2030-й год.

«Как вы и сами можете себе представить, то же строительство нового объекта инфраструктуры и привлечение хороших, правильных специалистов для работы в нем занимает примерно три года. Ведь чтобы к вам перешли хорошие специалисты, вам нужно предоставить соответствующие условия для работы и жизни.

Так что, возможно, своей цели мы сможем добиться только через три года – а именно начать бороться за победы. Что касается борьбы за титул, если позволите, я бы ориентировался минимум на сезон-2030. И даже так это остается чрезвычайно амбициозной целью, достичь которой будет очень сложно. Но да, именно столько времени нам потребуется.

Сможем ли мы добиться успеха в следующем сезоне? Вовсе нет. Сможем ли добиться успеха через пару лет? Тоже нет – просто потому, что у нас еще не будет подходящих специалистов на нужных местах, не будет всей инфраструктуры соответствующего уровня, не будет всех необходимых инструментов.

Так какова же будет цель на ближайшие годы? Это просто – прогрессировать, прибавлять с каждым сезоном. Нельзя просто ждать, чтобы потом к 2030 году стать лучшими. Чтобы добраться до вершины, нужно двигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Для нас цель на сезон-2025 – выступить лучше, чем в сезоне-2024», – рассказал Бинотто.

Худшие гонщики в современной истории «Ф-1»: Мазепин в окружении великих

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoМаттиа Бинотто
logoЗаубер
logoАуди
logoФормула-1
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